Buscan a presunto responsable por muertes tras mala praxis médica en Hermosillo

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La Fiscalía de Sonora mantiene un operativo activo para localizar al implicado en la aplicación de soluciones intravenosas que dejaron decesos y múltiples afectados a la salud

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 11:51 AM.
En Sonora y editada el 08/04/2026 11:56 AM.