Congreso de Sonora aprueba reformas para adultos mayores, justicia alternativa y vivienda social

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El pleno aprobó cambios a la ley para prevenir abusos contra adultos mayores y turnó iniciativas sobre justicia alternativa, vivienda social, medio ambiente y prevención del suicidio para su análisis

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 11:19 AM.
En Sonora y editada el 08/04/2026 11:27 AM.