Congreso de Sonora aprueba reformas para adultos mayores, justicia alternativa y vivienda social

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora aprobó una reforma orientada a proteger, prevenir abusos y mejorar la supervisión, atención y cuidado de las personas adultas mayores. Asimismo, se abordaron temas como justicia alternativa, vivienda con enfoque social, gestión de residuos y prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes.
Las diputadas Rosángela Amairany Peña Escalante (PES) y Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) presentaron ante el Pleno el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Sociedad, mediante el cual se reformó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de ampliar los tipos de violencia que pueden sufrir, evitar la revictimización, regular y supervisar centros de atención, así como establecer mecanismos más eficaces frente al abandono o abuso, incluyendo figuras como la hipoteca inversa.
La diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) y el diputado René Edmundo García Rojo (PT) dieron lectura a la iniciativa de Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para el Estado de Sonora. La propuesta busca privilegiar la resolución no judicial de conflictos mediante mecanismos como la mediación, conciliación, negociación y arbitraje, a fin de garantizar un acceso a la justicia más ágil, económico y efectivo.
La iniciativa fue presentada por integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM, NAS y PES, así como por la diputada Alejandra López Noriega, integrante de la 64 Legislatura.
Por su parte, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de Vivienda para el Estado de Sonora, con el propósito de armonizarla con la legislación federal e incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en los programas y apoyos de vivienda, priorizando el acceso para personas en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres jefas de familia o víctimas de violencia.
En materia ambiental, el diputado Omar Francisco del Valle Colosio (PVEM) presentó un exhorto a los 72 ayuntamientos para reforzar la gestión de residuos mediante mejores recursos, infraestructura y capacitación, así como para garantizar su adecuada recolección y disposición final.
La diputada Alejandra López Noriega, integrante de la 64 Legislatura, dio lectura a una iniciativa de reforma a las leyes de Salud Mental y de Educación del estado de Sonora, con el objetivo de fortalecer la prevención del suicidio en niñas, niños y adolescentes mediante la detección temprana, atención oportuna y la incorporación de educación socioemocional en las escuelas.
Las iniciativas y el exhorto fueron turnados a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales; Vivienda; Energía; Medio Ambiente y Cambio Climático; y Educación y Cultura, para su análisis y, en su caso, dictaminación.Antes de concluir, con motivo del 21 aniversario del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, la diputada Deni Gastélum Barreras (Morena) señaló que este suceso, lejos de silenciarlo, dio origen y fuerza al movimiento que hoy representa Morena: una lucha colectiva por la dignidad, la democracia y la transformación de México.
La próxima sesión se citó para el jueves 9 de abril, a las 10:00 horas.