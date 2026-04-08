Impulsa Gobierno de Sonora relleno sanitario y nuevos pozos en Puerto Peñasco

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Con una inversión superior a 57 millones de pesos, las obras buscan mejorar el manejo de residuos y fortalecer el abasto de agua potable en beneficio de la población y el sector turístico

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 11:30 AM.
En Sonora y editada el 08/04/2026 11:37 AM.