Impulsa Gobierno de Sonora relleno sanitario y nuevos pozos en Puerto Peñasco

El Gobierno de Sonora busca fortalecer la infraestructura ambiental y garantizar servicios básicos para la población, por lo que el gobernador Alfonso Durazo Montaño, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura (SAGARHPA), impulsa el inicio de obras del relleno sanitario y dos nuevos pozos en Puerto Peñasco.
El Gobierno de Sonora avanza en este proyecto estratégico que permitirá mejorar el manejo de residuos sólidos en el municipio, contribuyendo a la protección del medio ambiente y a la salud pública, además de consolidar condiciones adecuadas para el crecimiento ordenado de la ciudad.
La titular de la SAGARHPA, Celida López Cárdenas, acompañada del alcalde Alejandro Verdugo, realizó una gira de trabajo en Puerto Peñasco para supervisar el arranque de estas obras, las cuales se desarrollan por instrucción del gobernador Alfonso Durazo, con el compromiso de atender una necesidad prioritaria para las y los habitantes del municipio.
Durante el recorrido, Alejandra Castro Valencia, titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), explicó que la primera celda del relleno sanitario estará concluida para el mes de diciembre, con capacidad de 170 mil metros cúbicos, en la cual se tendrá una inversión de 45 millones de pesos, que permitirá contar con una infraestructura moderna y funcional para la disposición final de residuos, alineada a criterios ambientales y de sostenibilidad.
Como parte de esta misma gira, supervisaron también la construcción de dos nuevos pozos que realiza la Comisión Estatal del Agua (CEA), con una inversión de 12 millones de pesos, cuyo objetivo es fortalecer el abasto de agua potable en Puerto Peñasco.
López Cárdenas detalló que estas obras permitirán brindar un mejor servicio a la población, incluyendo a habitantes de la zona urbana y ejidatarios, así como atender la creciente demanda del sector turístico, particularmente en el rubro hotelero.
Con este tipo de proyectos, el Gobierno de Sonora reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para atender necesidades prioritarias en materia ambiental e hídrica, consolidando a Puerto Peñasco como un destino competitivo y sustentable.