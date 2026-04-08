Invertirán 4 mil millones en modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua

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El proyecto contempla la intervención de más de 100 kilómetros y la construcción de 22 puentes, fortaleciendo la conectividad, el comercio y el turismo en el noroeste del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 11:37 AM.
En Sonora y editada el 08/04/2026 11:43 AM.