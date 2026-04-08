Refuerza Guardia Nacional proximidad social en Sonora durante Semana Santa

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Con actividades en puntos turísticos y carreteras, la corporación fortaleció la prevención del delito y el contacto directo con miles de ciudadanos en distintos municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 08/04/2026 11:56 AM.
En Sonora y editada el 08/04/2026 12:05 PM.