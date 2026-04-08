Refuerza Guardia Nacional proximidad social en Sonora durante Semana Santa

Con presencia activa en los principales destinos turísticos y puntos de alta afluencia, la Guardia Nacional reforzó en Sonora sus acciones de proximidad social durante Semana Santa, a través de actividades orientadas a construir confianza con la ciudadanía, fortalecer la prevención del delito y garantizar entornos seguros para miles de familias y visitantes.
Como parte de este esfuerzo, se realizaron actividades del programa “Guardia Nacional Contigo”, orientadas a que la población conozca directamente al personal, los medios y las funciones de la institución, además de generar presencia territorial, atender situaciones en campo, recibir denuncias y brindar apoyo inmediato a la ciudadanía.
Las acciones se llevaron a cabo en distintos municipios del estado, registrando alta participación ciudadana. El 28 de marzo, en el Palacio de Gobierno de Hermosillo, se tuvo una afluencia aproximada de 3 mil 200 personas, mientras que el 1 de abril, en la Laguna del Náinari, en Cajeme, participaron alrededor de 500 asistentes.
Posteriormente, el 2 de abril, el operativo se desarrolló en el Malecón de Guaymas, con una afluencia estimada de mil 500 personas, y el 4 de abril, en el Centro Ecológico de Hermosillo, se registró la presencia de 3 mil 500 visitantes, además de una segunda actividad el mismo día en el Hotel San Carlos Plaza, donde se interactuó con aproximadamente 500 turistas.
El 5 de abril, nuevamente en el Centro Ecológico de Hermosillo, se mantuvo el contacto directo con la ciudadanía, con una afluencia cercana a 3 mil personas, consolidando la presencia institucional durante los días de mayor movilidad turística en la entidad.
Además, como parte del acompañamiento en carretera, el 30 de marzo se realizaron acciones preventivas en la caseta de cobro CAPUFE No. 152 Hermosillo-Nogales, reforzando la atención a viajeros y el tránsito seguro.
Estas actividades forman parte de una estrategia integral que también incluye el operativo “Héroes Paisano”, orientado a proteger a quienes regresan al país durante temporadas vacacionales, reforzando la vigilancia y el apoyo en rutas de alta circulación.
Con estas acciones, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de mantener presencia cercana, preventiva y coordinada con la ciudadanía, contribuyendo a que la temporada vacacional se viva en Sonora con mayor tranquilidad, seguridad y confianza.