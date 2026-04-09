Aseguran más de 14 millones de dosis de droga en Sonora en operativos recientes

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Autoridades de los tres niveles de gobierno reportaron la detención de 196 personas y el decomiso de armas, vehículos y otros objetos ilícitos en acciones realizadas del 30 de marzo al 7 de abril

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 12:11 PM.
En Sonora y editada el 09/04/2026 12:17 PM.