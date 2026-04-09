Avanza Sonora en vacunación contra sarampión, influenza y COVID-19

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La Secretaría de Salud reportó altos niveles de cobertura en campañas preventivas, con más de 800 mil dosis aplicadas contra influenza y un avance sostenido en la estrategia contra el sarampión

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 12:17 PM.
En Sonora y editada el 09/04/2026 12:24 PM.