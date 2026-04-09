Avanza Sonora en vacunación contra sarampión, influenza y COVID-19

El Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud (SSP), informa a la población sobre los avances significativos en las estrategias de vacunación implementadas en la entidad, orientadas a proteger la salud pública, reducir riesgos epidemiológicos y prevenir enfermedades transmisibles.
En el marco de la Estrategia Nacional de Vacunación ante el Sarampión, se puso en marcha el Plan de 10 semanas, mediante la aplicación de vacunas SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y SR (sarampión y rubéola). Del 12 de febrero al 4 de mayo de 2026, esta estrategia ha registrado un avance sostenido, fortaleciendo la cobertura en niñas, niños y población susceptible, lo que contribuye de manera directa a disminuir el riesgo de brotes en la entidad.
En este sentido, la Secretaría de Salud hace un llamado puntual a madres, padres y personas cuidadoras, así como a la población en general, a llevar a vacunar a niñas y niños de seis meses a 12 años de edad, así como a personas de 13 a 49 años, para iniciar o completar sus esquemas de vacunación contra el sarampión, como una medida clave para prevenir la reintroducción y propagación de esta enfermedad.
En lo que respecta a la Temporada Invernal 2025–2026, la Secretaría de Salud intensificó las acciones de vacunación contra enfermedades respiratorias, alcanzando resultados relevantes:
• Influenza estacional: se han aplicado 803 mil 889 dosis, lo que representa un 94.81 por ciento de avance respecto a la meta estatal, reflejando una respuesta favorable de la población.
• COVID-19: se registra la aplicación de 219 mil 151 dosis, equivalente a un 81.4 por ciento de avance, manteniendo la protección de grupos vulnerables y el refuerzo de esquemas de vacunación.
Estos resultados evidencian tanto la participación activa de la ciudadanía como el compromiso y la capacidad operativa del personal de salud en todos los municipios del estado.
Adicionalmente, la dependencia estatal destacó que la vacunación contra neumococo continúa desarrollándose conforme a lo programado, con énfasis en la protección de niñas y niños, personas adultas mayores y grupos de riesgo, a fin de prevenir complicaciones graves asociadas a infecciones respiratorias.
La Secretaría de Salud reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de prevención y control de enfermedades, e invita a la población a acudir a su unidad de salud más cercana para iniciar o completar sus esquemas de vacunación; la vacunación es una de las herramientas más eficaces para proteger la salud individual y colectiva.