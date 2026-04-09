Fallece el presbítero Everardo Oloño, referente pastoral en el norte de Sonora

...

La Arquidiócesis de Hermosillo confirmó el deceso del presbítero, recordado por su cercanía con la comunidad y su labor social en municipios como Nogales, Ímuris y Agua Prieta

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 09/04/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 09/04/2026 11:29 AM.