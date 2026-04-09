Firma Sonora convenio con Conade para impulsar el deporte y alto rendimiento

Con el objetivo de consolidar el desarrollo deportivo en la entidad, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la firma del convenio marco de coordinación entre la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), el cual permitirá fortalecer los apoyos a disciplinas deportivas .
Esta firma de convenio, en el que participó el director de la Conade, Rommel Pacheco, establece una ruta de trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal para impulsar programas que fomenten la actividad física y el alto rendimiento, ampliando oportunidades para atletas y ciudadanía.
El gobernador Durazo Montaño, destacó que el deporte es una herramienta clave para la transformación social, reiterando su compromiso de impulsar políticas públicas alineadas al Plan Nacional de Desarrollo 2024–2030, en beneficio de las y los sonorenses.
En este esfuerzo coordinado también participa el titular de la Codeson, Erubiel Durazo, quien será responsable de presentar un plan de trabajo con acciones y objetivos concretos que permitan gestionar apoyos federales para fortalecer el deporte en la entidad.
Asimismo, el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa, destacó la importancia de este convenio para promover la activación física desde las aulas y consolidar una cultura deportiva integral en Sonora.
El convenio contempla la posibilidad de establecer acuerdos específicos que definan proyectos, metas y recursos, bajo esquemas claros de coordinación y seguimiento, permitiendo avanzar en el desarrollo deportivo tanto amateur como de alto rendimiento.
Este instrumento tiene vigencia al 12 de septiembre de 2027 y sienta las bases para una colaboración estratégica que fortalecerá el posicionamiento de Sonora como referente nacional en cultura física y deporte.