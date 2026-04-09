Firma Sonora convenio con Conade para impulsar el deporte y alto rendimiento

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El acuerdo entre el Gobierno del Estado y la Conade permitirá ampliar apoyos a atletas y fortalecer programas de activación física en beneficio de la población

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 11:57 AM.
En Sonora y editada el 09/04/2026 12:11 PM.