Respalda Lorenia Valles nombramiento de Roberto Velasco como canciller

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La senadora destacó la trayectoria del nuevo titular de la SRE y subrayó su experiencia en la relación bilateral con Estados Unidos, clave para Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 09/04/2026 11:44 AM.
En Sonora y editada el 09/04/2026 11:57 AM.