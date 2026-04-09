Respalda Lorenia Valles nombramiento de Roberto Velasco como canciller

Luego de la ratificación que hizo el Pleno del Senado de la República del nombramiento de Roberto Velasco Álvarez como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la senadora Lorenia Valles Sampedro reconoció la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de nombrar como canciller a un servidor público con amplia trayectoria en la política exterior.
Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Roberto Velasco se ha desempeñado en funciones vinculadas a la diplomacia con los países de América del Norte, especialmente, Estados Unidos, donde se ha requerido de un diálogo permanente y soberano, pues se trata del principal socio comercial de México y del segundo país donde viven más mexicanas y mexicanos, declaró la sonorense.
La presidenta de la República ha liderado una política exterior basada en la coordinación con visión de prosperidad compartida, pero respetuosa de la soberanía nacional. Esta ha sido la estrategia para la negociación de los temas que integran la agenda bilateral, entre ellos, la revisión del T-MEC y la colaboración contra el tráfico de fentanilo y de armas, agregó.
A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum también ha trabajado en el fortalecimiento de las oficinas consulares, protegiendo los derechos de las familias sonorenses y mexicanas que viven en Estados Unidos y, de ser necesario, acompañarles en su retorno; ya sea a través de los trámites de documentos oficiales, la asesoría sobre su estatus migratorio y el acceso a los servicios del Gobierno de México, concluyó Valles Sampedro.