Anuncian hospital IMSS-Bienestar en Ures con inversión de 500 mdp

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El proyecto forma parte del Plan de Justicia para el Río Sonora y busca ampliar la cobertura de salud, además de incluir mejoras educativas en la región

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 07:32 AM.
En Sonora y editada el 11/04/2026 07:35 AM.