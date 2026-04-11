Destacan crecimiento económico histórico en Sonora bajo modelo de la 4T

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Autoridades señalan que el aumento en exportaciones y sectores estratégicos ya se refleja en más oportunidades para las familias sonorenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 07:35 AM.
En Sonora y editada el 11/04/2026 07:46 AM.