Destacan crecimiento económico histórico en Sonora bajo modelo de la 4T

Bajo el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo y el impulso del segundo piso de la Cuarta Transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, el estado vive un momento económico histórico que ya se siente reflejado en economía de las familias sonorenses.
La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, destacó que este crecimiento no se queda en números, sino que se traduce en oportunidades reales para la gente.
Cuando a Sonora le va bien, se nota en las casas, en los negocios y en las oportunidades para nuestras hijas e hijos. Ese es el modelo que estamos construyendo, expresó.
Es reflejo de un modelo que sí funciona porque pone al pueblo en el centro y genera más empleo y estabilidad para las familias.
Comentó que no es casualidad, sino resultado de una visión clara encabezada por el gobernador Durazo, que ha apostado por sectores estratégicos como el automotriz, aeroespacial y electrónico.
Ese dinamismo económico ya se percibe en distintas regiones del estado, donde cada vez hay más oportunidades para quienes trabajan, emprenden o buscan salir adelante, explicó al destacar que este crecimiento se traduce en ingresos más estables y mejores condiciones de vida.
Hoy Sonora demuestra que cuando se gobierna con sentido humanista, los resultados llegan a donde deben llegar: a las familias. Esa es la esencia de la Cuarta Transformación, donde el crecimiento se convierte en prosperidad compartida para todas y todos.