Promueve DIF Sonora adopciones con enfoque integral y transparente

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El proceso incluye evaluaciones, capacitación y certificación de idoneidad, priorizando el bienestar de niñas, niños y adolescentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 11/04/2026 07:20 AM.
En Sonora y editada el 11/04/2026 07:27 AM.