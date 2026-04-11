Promueve DIF Sonora adopciones con enfoque integral y transparente

El Gobierno de Sonora, mediante el Sistema DIF Sonora, promueve procesos de adopción con un enfoque integral que prioriza el bienestar de niñas, niños y adolescentes, asegurando procedimientos transparentes, respetuosos y con sentido humano.
El proceso contempla una fase inicial de sensibilización, la cual se imparte de forma virtual el primer y tercer lunes hábil de cada mes. Posteriormente, las personas interesadas deben presentar su solicitud, documentación requerida y carta compromiso, además de participar en evaluaciones de trabajo social y psicológicas que permiten valorar su idoneidad.
Como parte del acompañamiento, quienes continúan en el proceso reciben capacitación orientada al fortalecimiento de habilidades parentales, con el objetivo de brindarles herramientas para una crianza adecuada y consciente.
Una vez concluidas estas etapas, se integran a la lista de espera y se emite el certificado de idoneidad, con vigencia de dos años. En caso de no concretarse una asignación durante ese periodo, será necesario actualizar el expediente para su renovación.
La directora general de DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, indicó que este procedimiento está diseñado para salvaguardar el interés superior de la niñez, al tiempo que permite a las familias prepararse de manera adecuada para este proceso. Asimismo, destacó que la coordinación entre áreas y centros de asistencia social contribuye a que cada etapa se desarrolle de forma ordenada y confiable.
Para más información sobre requisitos y proceso de adopción, las personas interesadas pueden comunicarse a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes al teléfono (662) 108 06 00, extensiones 184 y 186, o acudir a Periférico Oriente N.° 15, esquina Prolongación Blvd. Serna, colonia Los Naranjos, en Hermosillo, Sonora.