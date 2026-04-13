Llama Salud Sonora a prevenir golpes de calor ante altas temperaturas

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Autoridades exhortan a la población a hidratarse, usar protector solar y evitar exposición prolongada al sol

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/04/2026 11:21 AM.
En Sonora y editada el 13/04/2026 11:22 AM.