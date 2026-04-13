Llama Salud Sonora a prevenir golpes de calor ante altas temperaturas

Ante el incremento de las temperaturas en la región, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Salud Pública (SSP), exhorta a la población a reforzar las medidas preventivas para evitar afectaciones como golpes de calor, deshidratación y daños en la piel, mediante el uso correcto de protector solar y una adecuada hidratación.
El calor extremo puede provocar complicaciones graves en la salud, por lo que es fundamental adoptar hábitos de autocuidado, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y quienes realizan actividades al aire libre.
Entre las principales recomendaciones destaca el uso diario de protector solar con un factor de protección (FPS) mínimo de 30, aplicándolo al menos 20 minutos antes de la exposición al sol y reaplicándolo cada dos horas, o con mayor frecuencia en caso de sudoración excesiva o contacto con agua. Asimismo, se recomienda utilizar ropa de manga larga, sombreros o gorras y lentes de sol.
En cuanto a la hidratación, es esencial consumir agua de manera constante, incluso si no se tiene sensación de sed. Se sugiere evitar bebidas alcohólicas, azucaradas o con cafeína, ya que pueden favorecer la deshidratación.
Además, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, periodo en el que la radiación solar es más intensa, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.
Las autoridades de salud reiteran el llamado a la población a mantenerse informada y seguir estas medidas preventivas para proteger su salud durante la temporada de calor.