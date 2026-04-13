Sonora alcanza segundo lugar nacional con récord histórico en manufactura avanzada

...

El estado alcanza el segundo lugar nacional con crecimiento histórico en producción industrial, impulsado por la manufactura avanzada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 13/04/2026 11:22 AM.
En Sonora y editada el 13/04/2026 12:06 PM.