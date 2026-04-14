500 mil estudiantes de Sonora regresan a clases sin incidentes por programa Escuela Segura Siempre

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El retorno tras vacaciones se realizó en orden, con saldo blanco en planteles educativos.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/04/2026 12:02 PM.
En Sonora y editada el 14/04/2026 12:04 PM.