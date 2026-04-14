500 mil estudiantes de Sonora regresan a clases sin incidentes por programa Escuela Segura Siempre

Tras haber concluido el período vacacional de primavera, con base en el calendario escolar 2025-2026 que abarcó del 30 de marzo hasta el 10 de abril, este lunes 13 regresaron a clases más de 500 mil alumnos de escuelas públicas y particulares de educación básica.
La reanudación de labores se llevó a cabo en orden y sin contratiempos en la entidad, como parte de la coordinación con las corporaciones policiacas estatales y municipales para cuidar el patrimonio educativo de los sonorenses, así como la participación de padres y madres de familia, además de vecinos de los centros escolares.
En la primaria "Santiago Felipe Xicoténcatl", ubicada al sur de la capital, el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Froylán Gámez Gamboa, agradeció a la comunidad escolar en general por haberse sumado a la conformación de los comités de seguridad escolar, lo que permitió salvaguardar las instalaciones.
Detalló que no se registraron incidentes durante el período de asueto, como robos o daños contra las escuelas, como resultado de la exitosa implementación del programa Escuela Segura Siempre, el cual se implementa de manera permanente durante todo el año y se refuerza en los períodos vacacionales.
De igual forma, el lunes, más de 22 mil docentes, directivos y personal de apoyo regresaron a las actividades escolares para continuar con los planes y programas de estudio, hacia la recta final del ciclo escolar 2025-2026, que culminará oficialmente el miércoles 15 de julio.
Las clases se reanudaron en todos los municipios de la entidad, de acuerdo con el horario establecido para cada nivel educativo, por lo que se hizo el llamado a padres y madres de familia para permanecer atentos y llevar a sus hijos a la escuela.