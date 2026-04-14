Más de 500 mil estudiantes regresan a clases en Sonora: Lorenia Valles

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La senadora destacó la educación como eje de transformación social durante ceremonia cívica

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/04/2026 11:42 AM.
En Sonora y editada el 14/04/2026 11:48 AM.