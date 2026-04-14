Más de 500 mil estudiantes regresan a clases en Sonora: Lorenia Valles

“La educación es el motor de la transformación social, del bienestar de los hogares y de la prosperidad de Sonora. Este lunes regresaron a clases más de 500 mil alumnas y alumnos de nivel básico, entre educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, contagiando las aulas con su alegría e imaginación”, aseguró la senadora Lorenia Valles.
Lo anterior luego de haber formado parte de la ceremonia de honores a la Bandera, junto a representantes de la Cuarta Zona Militar, servidoras y servidores públicos del Gobierno de Sonora, y la comunidad escolar del Colegio de Bachilleres Plantel Villa de Seris; donde la legisladora federal se expresó sobre la importancia de honrar a los símbolos patrios y conocer la historia de México.
La Bandera es la esencia de nuestra identidad como mexicanas y mexicanos, nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde debemos dirigir los destinos de la Nación. Es el corazón que hermana a quienes vivimos en los Estados Unidos Mexicanos y a quienes, aun estado fuera del territorio nacional, les llamamos hermanas y hermanos porque son nuestra sangre, manifestó.
Como nunca antes, en los gobiernos de la Cuarta Transformación se han destinado recursos públicos para la educación inicial, el mejoramiento de las escuelas de todos los niveles, la construcción de planteles universitarios y los programas de becas, con el único propósito de que ninguna niña, niño o joven se quede sin estudiar. Cada peso que se invierte en la educación pública es un peso que se invierte en el presente y el futuro de nuestro estado y del país, subrayó.