Sonora suma más de 23 mil empleos formales en el primer trimestre de 2026

...

El crecimiento laboral es impulsado principalmente por los sectores agrícola y comercial, según datos del IMSS

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 14/04/2026 11:54 AM.
En Sonora y editada el 14/04/2026 11:58 AM.