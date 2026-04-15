Congreso de Sonora aprueba reformas en salud, niñez y bienes asegurados

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Diputados impulsan medidas para fortalecer pensiones alimenticias y atención a la violencia de género

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/04/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 15/04/2026 11:10 AM.