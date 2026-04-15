Congreso de Sonora aprueba reformas en salud, niñez y bienes asegurados

El Congreso de Sonora aprobó decretos en materia de salud, administración de bienes asegurados y el fortalecimiento del cumplimiento de pensiones a favor del bienestar de la niñez. Asimismo, emitió un exhorto a los ayuntamientos para fortalecer la atención de la violencia de género. También se presentaron iniciativas en materia de protección de la niñez, justicia penal adolescente, cohabitación forzada de menores y una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
La diputada Rosángela Amairany Peña Escalante (PES) y el diputado Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) presentaron una reforma a la Ley de Salud de Sonora para reconocer la enfermedad celíaca como asunto de interés público y establecer acciones diversas para su atención.
El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza (Morena) dio lectura a una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora para integrar a la entidad al Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el fin de fortalecer el cumplimiento de pensiones y garantizar el bienestar de la niñez.
Los diputados René García Rojo (PT), Emeterio Ochoa Bazúa (PRI) y la diputada Amairani Peña Escalante (PES) dieron lectura a la reforma de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados, con el objetivo de agilizar la gestión de estos bienes mediante la reducción de trámites y costos, y el establecimiento de procedimientos más claros y eficientes para su destino.
El diputado Rubén González Aguayo (PT) presentó un exhorto a los 72 ayuntamientos para que informen si cuentan con unidades policiales especializadas en violencia de género y sus capacidades, a fin de identificar buenas prácticas y fortalecer la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
El diputado Fermín Trujillo Fuentes dio lectura a una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, impulsada por diputadas y diputados de los grupos parlamentarios NAS, PVEM, PT y PES, así como por la diputada Alejandra López Noriega, para regular la inscripción en letras doradas en el Muro de Honor del Congreso mediante criterios de relevancia histórica e impacto social.
La diputada Alejandra López Noriega, integrante de la 64 Legislatura, presentó una iniciativa para tipificar como delito la cohabitación forzada de menores, mediante reformas al Código Penal, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código de Familia del Estado de Sonora, estableciendo sanciones de ocho a 15 años de prisión.
El diputado Emeterio Ochoa Bazúa y la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI) presentaron ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes para establecer la prisión preventiva oficiosa a adolescentes mayores de 12 años acusados de homicidio doloso y permitir sanciones privativas de libertad de hasta 10 años.
Finalmente, la diputada Claudia Bours Corral (PVEM) presentó un posicionamiento para destacar la importancia de los espacios de atención integral para mujeres víctimas de violencia en Sonora.