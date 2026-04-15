Durazo impulsa educación, vivienda y medio ambiente en gira por el noroeste

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Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/04/2026 11:10 AM.
En Sonora y editada el 15/04/2026 11:15 AM.