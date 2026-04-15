Durazo impulsa educación, vivienda y medio ambiente en gira por el noroeste

Con el arranque de la construcción de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar, el gobernador Alfonso Durazo Montaño consolidó una agenda de transformación para el noroeste de Sonora, donde además entregó escrituras a 600 familias y supervisó una obra ambiental histórica en Caborca.
Durante su gira de trabajo, en la que también encabezó en Caborca la conmemoración del 169 aniversario de la Gesta Heroica, el mandatario estatal entregó 600 escrituras de lotes habitacionales a familias de las colonias Palo Verde, Juan Chait I y Juan Chait II, brindando certeza jurídica y patrimonial a quienes durante años esperaron este documento que les da seguridad y tranquilidad sobre su patrimonio.
Y a partir de que cancelamos el cobro de esos 9 mil 600 pesos empezaron a fluir los procesos para la entrega de escrituras. Porque la gente como ustedes ya no tiene que pagar ni un quinto. Es un papel muy simple, nada más que este papel convierte su casa, su solar en patrimonio. Lo que hoy tienen se convierte en propiedad, subrayó el mandatario.
Este proyecto contempla componentes de alta tecnología como planta separadora, planta de gasificación y una planta de pirólisis con capacidad de tratamiento de cinco toneladas diarias de neumáticos, lo que permitirá recuperar materiales reciclables, producir aceite pirolítico y reducir significativamente el volumen de residuos destinados a disposición final, con beneficios ambientales, financieros y de salud pública.
En Altar, el gobernador Alfonso Durazo Montaño colocó la primera piedra de la Universidad Tecnológica de Hermosillo Extensión Río Altar, un proyecto estratégico que fortalecerá la educación superior en municipios como Trincheras, Pitiquito, Caborca, Oquitoa, Átil, Tubutama, Sáric y Altar, con una inversión total autorizada de 30 millones de pesos, además de 5 millones adicionales para nómina.
La primera etapa contempla un edificio de 900 metros cuadrados con laboratorios especializados en áreas como Mecatrónica, Energías Renovables, Minas, Logística, Agricultura Sustentable Protegida, Paramédico y Mercadotecnia, con capacidad inicial de atención de 300 a 450 alumnos, ampliando oportunidades educativas y reduciendo la migración estudiantil.
Finalmente, el gobernador encabezó el arranque de obra para la rehabilitación de canchas multifuncionales y cancha de futbol con pasto sintético en la unidad deportiva “Manuel Maquio Clouthier”, fortaleciendo espacios públicos de convivencia y deporte que contribuyen al bienestar social y a la formación integral de niñas, niños y jóvenes en el municipio de Altar.