Impulsan en Sonora programa de vivienda con infraestructura básica

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COVES y Conavi coordinan obras para garantizar servicios a más de 4 mil viviendas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 15/04/2026 11:18 AM.
En Sonora y editada el 15/04/2026 11:26 AM.