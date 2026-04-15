Impulsan en Sonora programa de vivienda con infraestructura básica

El Gobierno de Sonora, a través de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), mantiene una estrecha coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en el desarrollo de la infraestructura estratégica para el programa federal “Vivienda para el Bienestar”, con el objetivo de garantizar el derecho a un hogar digno para las familias sonorenses.
Bajo la visión social de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo asume el compromiso de llevar a cabo las denominadas “obras de cabeza”. Estos trabajos resultan determinantes para el avance del programa nacional, ya que consisten en dotar de infraestructura básica —energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y saneamiento— hasta el pie de los predios donde se construirán los nuevos hogares.
A través de COVES, y como producto de estas intervenciones técnicas, se proyecta la generación de un total de 4 mil 274 viviendas en el periodo 2026-2027, lo que representa un paso significativo en la atención al rezago habitacional en la entidad.
En el municipio de Hermosillo, actualmente se desarrollan obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en el desarrollo Altares-Infonavit. De manera complementaria, se realizan acciones para la conducción de drenaje sanitario y su adecuado tratamiento dentro de este mismo sector.
Asimismo, se proyectan intervenciones similares en el desarrollo Real de Minas, ubicado también en la capital del estado, con el fin de dotar a los terrenos de la factibilidad de servicios necesarios.
Estos esfuerzos de infraestructura se extenderán próximamente a los municipios de Cajeme y Agua Prieta, facilitando la llegada de este beneficio prioritario del Gobierno de México.
Mediante estas acciones, el Gobierno de Sonora contribuye a consolidar la infraestructura urbana para que la vivienda cuente con servicios de calidad desde su origen, brindando bienestar y certidumbre al patrimonio de las y los sonorenses.