Anuncian “Borrón y Cuenta Nueva” para adeudos vehiculares en Sonora

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El programa elimina recargos y multas anteriores a 2021 para beneficiar a miles de contribuyentes

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/04/2026 11:12 AM.
En Sonora y editada el 16/04/2026 11:14 AM.