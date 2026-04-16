Aseguran 70 kilos de cocaína en operativo en Opodepe

El aseguramiento de alrededor de 70 kilogramos de droga y la detención de una persona, fue el resultado de los operativos coordinados de la Mesa Estatal de Seguridad, durante acciones del programa Frontera Segura, en el municipio de Opodepe.
Personal de la Guardia Nacional, en coordinación con el Ejército Mexicano, logró el aseguramiento de la droga y la detención de un individuo en el Puesto Militar de Seguridad Estratégico (PMSE) Querorabi, donde se inspeccionó un tractocamión con ruta de Tecomán, Colima, con destino a Tijuana, Baja California.
Tras una revisión con tecnología de Rayos Gama, se detectaron inconsistencias en la caja seca, por lo que se efectuó una inspección manual.
Durante la revisión se localizaron y aseguraron 41 paquetes de cocaína, con un peso aproximado de 70 kilogramos, además de un tractocamión marca Dina, color guinda, sin reporte de robo.
En el lugar fue detenido Leonardo "N", de 39 años, originario de Culiacán, Sinaloa, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.
La persona detenida, el vehículo y la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Hermosillo, para el seguimiento de las investigaciones.