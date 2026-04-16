Refuerzan transporte público en Sonora con inversión histórica

En el transcurso de la actual administración, el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha fortalecido el transporte público en Sonora con un subsidio de más de 4 mil millones de pesos para evitar el incremento a la tarifa del servicio y otorgar pasajes gratuitos a estudiantes, así mismo se han incorporado más de 440 unidades, consolidando una movilidad más segura para la ciudadanía.
El mandatario estatal, al encabezar la entrega de 21 unidades para Hermosillo con una inversión de 63 millones de pesos, junto a Carlos Sosa Castañeda, coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, señaló que en su totalidad desde 2021 se han adquirido para la capital sonorense 125 camiones con un recurso de 375 millones de pesos; en tanto que para todo el estado se han entregado 441 vehículos para el transporte público, de los cuales más de 300 corresponden a unidades nuevas.
En materia de tarifa, tan solo este año, detalló que se destinarán 950 millones de pesos para financiar un costo estable sin que represente un incremento para las y los usuarios.
La visión esencial de la Cuarta Transformación es el bienestar de la gente, y no podemos hacer nada que atente contra ese bienestar, y si no podemos todavía poner al cien el sistema de transporte en la capital, no vamos a incrementar obviamente las tarifas, indicó.
De igual forma, se dio a conocer que a partir de este 15 de abril inicia el encendido del aire acondicionado en todas las unidades del transporte público, siendo una necesidad de primera orden para la ciudadanía.
El gobernador Durazo Montaño anunció, además, la instalación de nueva tecnología en el cien por ciento de la flota de transporte urbano en Hermosillo, que consta de pantalla, validador, cámaras, cuenta cocos, radios, y GPS, con una inversión superior a los 60 millones de pesos.
Estuvieron presentes: Alejandra López Noriega, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado; Jesús Padilla Zenteno, presidente de grupo CISA; Paloma Terán Villalobos, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social; y Carlos Sosa Castañeda, coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora.