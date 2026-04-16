Refuerzan transporte público en Sonora con inversión histórica

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Gobierno estatal ha destinado más de 4 mil millones de pesos en subsidios y nuevas unidades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 16/04/2026 11:01 AM.
En Sonora y editada el 16/04/2026 11:06 AM.