Anuncian remodelación del estadio de Navojoa y regreso de Los Mayos

Con una inversión de 150 millones de pesos, respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la remodelación del Estadio de Béisbol Manuel “Ciclón” Echeverría en Navojoa y el regreso de “Los Mayos” a casa, mediante la firma de convenio entre la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (Codeson), el equipo deportivo y la Liga Mexicana del Pacífico.
El mandatario estatal, acompañado de Salvador Escobar Cornejo, representante de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y Víctor Cuevas Valenzuela, titular del equipo, señaló que el rescate del estadio de Navojoa responde a su compromiso de recuperar esta infraestructura y fortalecer los espacios que fomentan la sana convivencia, la práctica deportiva y, además, representan una importante derrama económica para la región del sur del estado.
Vamos a invertir 150 millones de pesos en la recuperación de este estadio, vamos a dejarlo totalmente renovado y tenemos el compromiso de la constructora de concluir antes del inicio de la próxima temporada de béisbol, de tal manera que esté en las condiciones óptimas para recibir al equipo de Los Mayos, manifestó el gobernador Durazo.
Este convenio garantizará también la atracción de asistentes al estadio, a través de la venta de boletos a precio accesible.
Por su parte, Salvador Escobar Cornejo, representante de la Liga Mexicana del Pacífico agradeció el respaldo del gobernador Alfonso Durazo, de la presidenta Claudia Sheinbaum y la confianza de la afición en el equipo de Los Mayos de Navojoa, para que se dieran las condiciones adecuadas y concretar el regreso del club de béisbol.
Las condiciones hoy están dadas y nos da mucho gusto decir que Mayos de Navojoa regresa y regresa esta misma temporada, con mucho orgullo la liga está lista, ya en estos días estaremos publicando nuestro calendario, expresó.