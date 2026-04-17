Anuncian remodelación del estadio de Navojoa y regreso de Los Mayos

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Inversión de 150 millones de pesos permitirá reactivar el béisbol en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/04/2026 10:38 AM.
En Sonora y editada el 17/04/2026 10:41 AM.