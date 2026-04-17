Congreso de Sonora lanza convocatoria para titular de la CEDH

En sesión ordinaria, el Congreso de Sonora aprobó la convocatoria pública dirigida a las y los ciudadanos para participar en la elección de la persona titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); además, turnó a comisión una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana, junto con un exhorto a los municipios, y se presentó un posicionamiento en torno a la jornada laboral de 40 horas.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) dio lectura a la convocatoria presentada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la que se establecen las bases para la renovación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo 2026-2030, mediante una consulta pública abierta a la ciudadanía, organizaciones e instituciones interesadas en participar en el proceso de designación de la persona titular.
Expuso que las y los aspirantes deberán presentar su solicitud con la documentación requerida que acredite el cumplimiento de requisitos como ciudadanía mexicana, buena reputación, formación profesional o experiencia en materia de derechos humanos, así como satisfacer criterios de elegibilidad e idoneidad; posteriormente, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos verificará los expedientes y definirá la metodología de evaluación bajo los principios de transparencia y máxima publicidad.
En cuanto a los plazos, agregó, el registro de aspirantes se realizará del 20 al 22 de abril; el listado de personas registradas y la calendarización de entrevistas se publicarán el 23 de abril. Las entrevistas se llevarán a cabo los días 24 y 27 de abril, periodo en el que también la ciudadanía podrá emitir opiniones y, finalmente, el 30 de abril la comisión presentará al Pleno el listado de candidaturas idóneas para la designación correspondiente. La convocatoria completa estará disponible en la página del Congreso del Estado: congresoson.gob.mx.
El diputado Juan Pablo Arenivar Martínez (PAN) presentó un exhorto a los 72 ayuntamientos para que informen si han llevado a cabo ejercicios como consultas vecinales y presupuestos participativos; asimismo, planteó una iniciativa de reforma a la Ley de Participación Ciudadana destinada a establecer el carácter vinculante de estas figuras y a que los ayuntamientos las incorporen en materia de obra pública y presupuesto municipal.
El diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) presentó un posicionamiento en respaldo a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, al considerarla un avance histórico que busca devolver tiempo de vida a las personas para su familia, salud y bienestar.