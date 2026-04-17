Congreso de Sonora lanza convocatoria para titular de la CEDH

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Proceso será abierto a ciudadanía y organismos, con registro del 20 al 22 de abril

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/04/2026 10:11 AM.
En Sonora y editada el 17/04/2026 10:22 AM.