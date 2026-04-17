Lorenia Valles impulsa agenda juvenil en Parlamento Nacional

En el marco de la segunda edición del Parlamento Juvenil de la Cámara de Diputados, que convocó a jóvenes de 18 a 29 años de todo el país, la senadora Lorenia Valles fue invitada a dar la conferencia “Juventudes construyendo el futuro”, en la que abordó la agenda legislativa del Senado de la República a favor de los derechos de este grupo de población.
En la Cuarta Transformación se reivindicó el papel de las juventudes como protagonistas del cambio social. En la Constitución, las y los jóvenes fueron reconocidos como titulares de derechos, así como la obligación del Estado de garantizar su acceso a becas estudiantiles y para la capacitación laboral. En cuanto a los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, está la construcción de nuevas universidades para brindar más oportunidades profesionales y laborales, aseguró.
Existe evidencia científica de las afectaciones que el uso intensivo de las redes sociales provoca en la salud mental y el desarrollo cognitivo de las infancias y las adolescencias. Por ello, es importante promover un diálogo que incluya la participación de las autoridades, las empresas, las familias y, desde luego, las y los jóvenes, a fin de regularlas con una visión progresista y que garantice su uso más pedagógico, seguro y saludable, concluyó Valles Sampedro.
Existe evidencia científica de las afectaciones que el uso intensivo de las redes sociales provoca en la salud mental y el desarrollo cognitivo de las infancias y las adolescencias. Por ello, es importante promover un diálogo que incluya la participación de las autoridades, las empresas, las familias y, desde luego, las y los jóvenes, a fin de regularlas con una visión progresista y que garantice su uso más pedagógico, seguro y saludable, concluyó Valles Sampedro.