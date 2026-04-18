Durazo impulsa becas e infraestructura en gira por Soyopa y Mazatán

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El gobernador entregó apoyos educativos, tinacos y supervisó obras carreteras para fortalecer el bienestar y la conectividad en comunidades rurales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 09:01 AM.
En Sonora y editada el 18/04/2026 09:09 AM.