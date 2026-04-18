Sonora fortalece atención médica con nuevo Centro Coordinador de Salud

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El Cecosabi integra instituciones para agilizar servicios, reducir tiempos de respuesta y brindar atención más cercana a la población

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/04/2026 08:55 AM.
En Sonora y editada el 18/04/2026 09:01 AM.