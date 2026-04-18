Sonora fortalece atención médica con nuevo Centro Coordinador de Salud

Con una visión de transformación que pone al pueblo en el centro, el gobernador Alfonso Durazo continúa consolidando un sistema de salud más cercano, más coordinado y más humano, con el Centro Coordinador de Salud para el Bienestar (Cecosabi), un espacio que ya marca un antes y un después en la atención médica en Sonora.
La jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña Encinas, acompañada por titulares del sector salud en Sonora, recorrió el Cecosabi, donde destacó que hoy el gobierno está pasando del escritorio al territorio, con un modelo que deja atrás la burocracia y por primera vez en México integra a todas las instituciones en un mismo espacio para dar respuestas más rápidas y efectivas a la gente.
Señaló que este centro no solo representa infraestructura, sino una nueva forma de gobernar en territorio, donde lo importante es que las familias tengan respuestas más rápidas, menos vueltas y atención oportuna cuando más lo necesitan.
Este es un modelo único en el país. Aquí estamos todas las instituciones de salud coordinándonos para que a las familias les vaya mejor, para que cuando alguien tenga una urgencia no tenga que estar buscando a dónde ir, aquí se les acompaña, se les orienta y se les resuelve, expresó.
El Cecosabi es el primero de su tipo en México, con una inversión de 53 millones de pesos y un avance del 98 por ciento, diseñado para coordinar ambulancias, monitorear emergencias, atender riesgos epidemiológicos y reducir tiempos de respuesta en todo el estado, permitiendo que las familias reciban atención más rápida y efectiva.