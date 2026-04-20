Anuncian segunda etapa del Malecón Turístico El Cochórit en Empalme

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El proyecto contempla una inversión de 64 millones de pesos para ampliar el corredor turístico y fortalecer la economía local

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 20/04/2026 12:12 PM.
En Sonora y editada el 20/04/2026 12:15 PM.