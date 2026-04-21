Admisión 2026 de la Universidad de Sonora sigue sin cambios pese al paro del STEUS

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Autoridades universitarias confirman que no habrá cambios en fechas ni etapas; examen CENEVAL se aplicará el 4 de mayo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 08:52 AM.
En Sonora y editada el 21/04/2026 08:59 AM.