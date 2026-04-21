Admisión 2026 de la Universidad de Sonora sigue sin cambios pese al paro del STEUS

El proceso de Admisión 2026 de la Universidad de Sonora continuará sin modificaciones en fechas ni etapas, a pesar del cierre de instalaciones desde el jueves 16 de abril por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS).
Milka del Carmen Acosta Enríquez, directora de Servicios Escolares, confirmó que todas las actividades relacionadas con este proceso se desarrollarán conforme al calendario previamente establecido, recordando a los estudiantes mantenerse informados por los canales oficiales de la institución.
El proceso de Admisión 2026 continúa y vamos a estar atendiendo cualquier duda. Cualquier comentario, a través del correo admision@unison.mx, añadió.
Por ello recomendó a los jóvenes aspirantes no dejar pasar el examen de prueba el 27 de abril para verificar el correcto funcionamiento del equipo que utilizarán y aprender el proceso para seguir perfectamente las indicaciones.
La funcionaria reiteró la invitación de inscribirse para no perder su lugar cuando se cierre esta etapa y empiecen los corrimientos de listas.
La publicación del primer corrimiento de listas será el 14 de junio, con el periodo de inscripciones del 15 al 17; en tanto que la segunda publicación por corrimiento será el 21 de junio, con inscripciones del 22 al 24, y el tercer corrimiento se publicará el día 28 de junio, con inscripciones del 29 de junio al 1 de julio, terminando así el proceso.