Detienen a dos tras ataque armado contra policías en Magdalena

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Sospechosos fueron capturados con arma, droga y vehículo robado; autoridades descartan personas fallecidas en el incidente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 03:54 PM.
En Sonora y editada el 21/04/2026 03:56 PM.