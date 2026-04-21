Detienen a dos tras ataque armado contra policías en Magdalena

Dos sujetos presuntos responsables de agredir con disparos de arma de fuego a elementos de seguridad en Magdalena de Kino fueron detenidos en posesión de armas, vehículo robado y drogas, sobre el hecho la fiscalía del estado informó que no se registraron personas fallecidas derivado de estos hechos violentos descartándose versiones preliminares no confirmadas.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que, derivado de un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal (PM), fueron detenidas dos personas del sexo masculino en posesión de un vehículo con reporte de robo, un arma de fuego y droga, tras agredir a elementos de seguridad en el municipio señalado.
Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel “N”, de 29 años de edad, alias “El Perico”, quien cuenta con antecedentes por narcomenudeo (2013), robo (2022) y violencia familiar (2025 y 2026), así como Miguel Ángel “N”, de 28 años de edad, alias “El Mike”.
Durante recorridos de vigilancia sobre la calle Ignacia Fimbres, en la colonia San Felipe, elementos operativos marcaron el alto a un vehículo de la marca Chevrolet, línea Malibu, modelo 2011.
Al detener su marcha, descendieron tres masculinos; uno de ellos portaba un arma de fuego tipo pistola calibre 9 mm, con la cual realizó detonaciones en contra de los agentes, impactando una unidad oficial de la PESP.
En atención a la agresión, se activaron protocolos de reacción y persecución, logrando la detención de dos de los probables responsables, mientras que un tercer implicado logró darse a la fuga. Se mantiene un operativo de búsqueda en la zona para su localización.
Se aseguró un vehículo de la marca Chevrolet, línea Malibu, modelo 2011, con reporte de robo de fecha 18 de abril de 2026 en el ejido Sangre Nueva, municipio de Tubutama, propiedad de María José “N”, así como un arma de fuego marca Century Arms calibre 9 mm, tres casquillos percutidos del mismo calibre y 31 envoltorios con sustancia granulada con características similares al narcótico conocido como “crystal”.
Los detenidos, el vehículo y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien integra la carpeta de investigación correspondiente por los delitos que resulten y personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar de intervención y el levantamiento de indicios balísticos.
De acuerdo con líneas de investigación preliminares, los detenidos podrían estar relacionados con un grupo delictivo que opera en la región.