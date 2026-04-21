Impulsa Durazo 470 obras en Sonora con inversión de 150 millones

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El programa Transforma Sonora en Apoyo a los Municipios beneficiará a 2.9 millones de personas con acciones de infraestructura básica en todo el estado

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 10:55 AM.
En Sonora y editada el 21/04/2026 10:56 AM.