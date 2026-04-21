Infraestructura con visión social impulsará desarrollo regional: Lorenia Valles

...

La senadora destacó que el Plan de Inversión 2026-2030 contempla 1,500 proyectos para detonar crecimiento, empleo y reducción de desigualdades

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 21/04/2026 08:59 AM.
En Sonora y editada el 21/04/2026 09:14 AM.