Infraestructura con visión social impulsará desarrollo regional: Lorenia Valles

“En el segundo piso de la Cuarta Transformación, la política de infraestructura está sustentada en su visión social y de desarrollo regional. Ahora es una prioridad que cada obra garantice crecimiento económico, mejores servicios públicos, nuevos empleos, así como la reducción de las desigualdades sociales y territoriales”, afirmó la senadora Lorenia Valles en reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Sonora.
La legisladora reconoció los avances legislativos en materia de infraestructura, asegurando que estos son los cimientos para la implementación de la política pública en la materia y del Plan México; entre ellos, la nueva Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que recientemente fue aprobada en el Senado de la República.
“La nueva ley de infraestructura establece el marco jurídico necesario para la implementación del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, el cual contará con una inversión total de 5.6 billones de pesos durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum distribuidos en 1,500 proyectos de inversión de energía, ferroviarios, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos”, manifestó.
“En Sonora también hay obras que apuestan por el dinamismo de la economía en esta región del país. Desde el inicio de su administración, el gobernador Alfonso Durazo ha priorizado la inversión en infraestructura a través del Plan Sonora de Energías Sostenibles, destacando los proyectos de energías limpias, de conectividad y logística con las obras carreteras y portuarias”, concluyó la senadora.