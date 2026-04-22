Impulsan Alfonso Durazo Montaño y Claudia Sheinbaum programa de 65 mil viviendas en Sonora

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El estado asegura terrenos y avanza en la construcción de miles de hogares en Hermosillo como parte del plan nacional de vivienda

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/04/2026 12:07 PM.
En Sonora y editada el 22/04/2026 12:11 PM.