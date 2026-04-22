Refuerza Gobierno de Sonora apoyo financiero a Universidad de Sonora con 558 mdp adicionales

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Entre 2022 y 2026, la administración estatal ha destinado recursos extraordinarios para fortalecer la estabilidad y operación de la institución

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 22/04/2026 09:26 AM.
En Sonora y editada el 22/04/2026 09:31 AM.