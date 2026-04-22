Refuerza Gobierno de Sonora apoyo financiero a Universidad de Sonora con 558 mdp adicionales

El Gobierno de Sonora mantiene su compromiso con la Universidad de Sonora mediante la aportación del 50% de su presupuesto, en coordinación con la federación.
Se garantiza la entrega puntual de recursos, sin retrasos en participaciones durante la actual administración.
De 2022 a 2026 se han destinado recursos adicionales por encima de lo establecido: 558 millones de pesos, fortaleciendo las finanzas universitarias.
En 2022 se aportaron 74.5 millones de pesos adicionales al compromiso estatal.
En 2023 se sumaron 59 millones de pesos extra.
Para 2024 se incrementó el apoyo con 122 millones de pesos adicionales.
En 2025 se destinaron 142 millones de pesos por encima del 50% correspondiente.
Para 2026 se tienen programados 160 millones de pesos adicionales.
En conjunto, estos recursos representan 558 millones de pesos extra durante la actual administración.
Este respaldo ha contribuido a fortalecer la estabilidad financiera de la institución.
Se favorece la continuidad de actividades académicas, de investigación y docencia.
El apoyo impacta directamente en la comunidad universitaria, integrada por más de 40 mil estudiantes.