Aprueba Congreso de Sonora nueva ley de desaparición y reformas en educación y derechos humanos

El Pleno del Congreso de Sonora aprobó por mayoría la Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, modificó los plazos de la convocatoria para la designación de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y avaló una reforma a la Ley de Educación en materia de civismo. Asimismo, se turnaron iniciativas y se escucharon posicionamientos.
Las diputadas Azalia Guevara (PVEM) y Jazmín Gómez (PT) y los diputados Sebastián Orduño (Morena) y David Figueroa (PVEM) dieron lectura a la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Sonora, que establece mecanismos más eficaces de coordinación entre autoridades, así como medidas para la prevención, investigación y sanción de los delitos relacionados con la desaparición de personas.
La diputada Deni Gastélum (Morena) dio lectura a la reforma a la Ley de Educación, propuesta por el diputado Raúl González (PVEM) con el propósito de fortalecer la formación cívica en el sistema educativo estatal mediante la incorporación de valores.
El diputado René Edmundo García Rojo (PT) presentó el acuerdo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el que se modificó la convocatoria pública para participar en la elección de la persona que ocupará la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, estableciendo que los días jueves 23 y viernes 24 de abril se recibirán las solicitudes y documentación de las personas aspirantes.
Posteriormente, dijo, el lunes 27 de abril se publicará en el portal del Congreso el listado de quienes cumplan con los requisitos, junto con la calendarización de entrevistas y la metodología correspondiente; las entrevistas se llevarán a cabo los días martes 28 y miércoles 29 de abril. El miércoles 6 de mayo la comisión sesionará para definir el listado de perfiles idóneos. Y, finalmente, el viernes 8 de mayo dicho listado será presentado ante el Pleno en sesión extraordinaria para su votación, realizándose ese mismo día la toma de protesta.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) presentó la iniciativa de Ley que Regula los Albergues y Centros de Atención para Personas Adultas Mayores en el Estado de Sonora, que propone regular estos establecimientos, estipulando requisitos de operación, supervisión y derechos de las personas residentes, con el fin de garantizar una atención digna, segura y libre de abusos.
Por su parte, el diputado Jesús Manuel Scott Sánchez (MC) propuso crear un nuevo marco legal para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en Sonora, mediante la integración de un sistema estatal que coordine a los sectores público, social y privado, garantice financiamiento, acceso a becas de posgrado y promueva el acceso abierto al conocimiento.
Enseguida, la diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa para incorporar a la Constitución de Sonora la facultad al Congreso local para expedir leyes en materia de inteligencia artificial, estableciendo un marco jurídico que permita regular su desarrollo, implementación, uso y evaluación.
En el mismo tema, la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) planteó una reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley de Educación del Estado, para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital.
La diputada Rosángela Amairany Peña Escalante (PES) planteó una reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) con el fin de garantizar la protección integral de la salud y la certeza jurídica de las y los bomberos, mediante el reconocimiento de enfermedades laborales específicas en la legislación estatal.
Finalmente, las diputadas Deni Gastélum (Morena) e Iris Sánchez (PRI) dieron lectura a posicionamientos en apoyo a las juventudes en Sonora y sobre la importancia de la educación para el desarrollo de las y los jóvenes, respectivamente.