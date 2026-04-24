Aprueba Congreso de Sonora nueva ley de desaparición y reformas en educación y derechos humanos

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El Poder Legislativo avaló la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas, modificó la convocatoria para la presidencia de la CEDH y aprobó cambios en educación cívica, además de turnar diversas iniciativas en materia social, tecnológica y de protección a grupos vulnerables

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 07:11 AM.
En Sonora y editada el 24/04/2026 07:15 AM.