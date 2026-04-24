Gobierno de Sonora lanza la Hemeroteca Digital, primer archivo histórico regional

El Gobierno de Sonora, a través de la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo de la Secretaría de Gobierno, presentó la “Hemeroteca Digital Sonora”, un proyecto orientado a reunir, organizar y digitalizar la producción hemerográfica del estado para hacerla accesible a la ciudadanía.
Esta iniciativa responde al compromiso del gobernador Alfonso Durazo de digitalizar el archivo histórico de Sonora para volverlo más accesible y contar con información disponible ante cualquier eventualidad, además de fortalecer la preservación de la memoria documental.
La presentación se llevó a cabo el pasado jueves 16 de abril como parte de las acciones para concentrar materiales que actualmente se encuentran dispersos en archivos públicos y privados, así como garantizar su preservación en el presente y en el futuro.
En el evento estuvieron presentes el Mtro. Edgar Hiram Sallard, subsecretario de Servicios de Gobierno, en representación del secretario de Gobierno; el Dr. Juan Carlos Holguín, director general del Boletín Oficial y Archivo de la Secretaría de Gobierno; y el Mtro. Gabriel Humberto Bojórquez, coordinador general de Modernización, Tecnologías y Sistemas de la Secretaría de Gobierno.
El director general del Boletín Oficial destacó que la Hemeroteca Digital Sonora es la primera en su tipo en Sonora y en el noroeste de México, y que para su desarrollo se tomó como referencia la Hemeroteca Nacional Digital de México de la UNAM.
En esta primera etapa, se encuentran disponibles mil 884 ejemplares de periódicos desde 1822 hasta 1920, con más de siete mil 500 imágenes; además, se integrarán mil 403 ejemplares del periodo 1920-1930 con seis mil 800 imágenes en los próximos días.
El coordinador general de Modernización explicó que la plataforma utiliza inteligencia artificial para extraer el texto íntegro mediante reconocimiento óptico de caracteres, lo que permite generar resúmenes automáticos y contar con un buscador de alta precisión con filtros por palabra clave, frase, fecha y lugar.
Durante el evento se informó que en mayo iniciará una campaña estatal de donación y/o préstamo de periódicos antiguos para enriquecer el acervo, y que la Hemeroteca Digital Sonora puede consultarse en http://hemerotecasonora.gob.mx