Gobierno de Sonora lanza la Hemeroteca Digital, primer archivo histórico regional

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La plataforma reúne miles de ejemplares de periódicos desde 1822 y busca facilitar el acceso público a documentos históricos mediante herramientas digitales e inteligencia artificial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 07:32 AM.
En Sonora y editada el 24/04/2026 07:40 AM.