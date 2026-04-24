Impulsan modernización de carreteras en Sonora con inversión millonaria

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El Gobierno estatal destinará más de mil 600 millones de pesos para rehabilitar 1,600 kilómetros de la red federal libre de peaje, mejorando la seguridad vial y la conectividad en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 24/04/2026 07:15 AM.
En Sonora y editada el 24/04/2026 07:27 AM.