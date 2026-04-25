Beltrones pide transparencia en colaboración México–EU contra el narcotráfico

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El senador Manlio Fabio Beltrones señaló que se deben establecer reglas claras entre ambos países para evitar irregularidades en operativos de seguridad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 10:18 AM.
En Sonora y editada el 25/04/2026 10:22 AM.