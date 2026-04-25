Beltrones pide transparencia en colaboración México–EU contra el narcotráfico

México y Estados Unidos deben transparentar los acuerdos y la colaboración en materia de seguridad y combate al narcotráfico para evitar que en el futuro se repita un caso como el de Chihuahua, consideró el senador Manlio Fabio Beltrones.
Entrevistado en el Senado de la República, el legislador sostuvo que la discusión de fondo es cómo transparentar las acciones de los distintos órdenes de gobierno, tanto federal como estatales, en la colaboración bilateral contra el narcotráfico.
¿Quién puede negar la utilidad de una colaboración abierta con el Gobierno de Estados Unidos para combatir a nuestros principales enemigos, que son los grupos del narcotráfico?, cuestionó.
¿Y quién podría objetar que el gobierno mexicano fije reglas constitucionales para la participación de ambos? Vale la pena que este incidente no se vuelva a repetir, pero que sirva de experiencia para hacerlo mejor la próxima ocasión, afirmó.
¿Y quién podría objetar que el gobierno mexicano fije reglas constitucionales para la participación de ambos? Vale la pena que este incidente no se vuelva a repetir, pero que sirva de experiencia para hacerlo mejor la próxima ocasión, afirmó.
Ahora colonizan por completo al Instituto Nacional Electoral rumbo a elecciones tan importantes como las del próximo año. Están poniendo bombas de tiempo a la credibilidad de los procesos electorales democráticos de México, que tanto nos costó construir, señaló.
Recordó que, como subsecretario de Gobernación entre 1988 y 1989, le correspondió participar en la desaparición de la Comisión Federal Electoral, que entonces organizaba las elecciones bajo control del gobierno.
Todos los partidos lo exigimos, todos estuvimos presentes. En ese tiempo fui el subsecretario encargado de la mesa política para construir el acuerdo, relató.
De ese proceso, añadió, surgió el Instituto Federal Electoral. “Lo que hoy se ha hecho es destruirlo por completo en su espíritu, al tomarlo y colonizarlo desde el gobierno federal”, concluyó.