Disminuye percepción de inseguridad en Sonora durante marzo: ENSU

La estrategia de seguridad del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, muestra una marcada tendencia a la baja en la percepción de inseguridad en Sonora, con una reducción en tres municipios durante marzo de 2026, de acuerdo con el reporte de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Dichos logros convergen con la estrategia nacional de paz que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirán mantener una tendencia positiva durante 2026 con la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en Sonora, en armonía con la legislación federal.
Estos resultados reafirman el compromiso del Gobierno de Sonora por mantener la estrategia de paz, a través de acciones que generen entornos de armonía, sana convivencia y tranquilidad en todos los municipios del estado y se traduzcan en mayor confianza y sensación de seguridad entre las familias sonorenses.