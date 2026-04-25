Disminuye percepción de inseguridad en Sonora durante marzo: ENSU

...

Datos del INEGI reflejan una mejora en Hermosillo, Nogales y Ciudad Obregón, en el marco de la estrategia de seguridad estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 10:36 AM.
En Sonora y editada el 25/04/2026 10:39 AM.