Sonora fortalece vínculos internacionales para atraer inversión y desarrollo

Con la visión de construir un Sonora con bienestar duradero y prosperidad compartida, el gobernador Alfonso Durazo continúa impulsando una agenda que conecta al estado con nuevas oportunidades de desarrollo, inversión y crecimiento, para que los beneficios lleguen directamente a los hogares sonorenses.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que, bajo esta visión de transformación social, se sigue fortaleciendo la relación de Sonora con el mundo, generando alianzas que no se quedan en el discurso, sino que se traducen en oportunidades reales para la gente: más inversión, más empleo, más desarrollo para las juventudes y mejores condiciones para que las familias vivan con tranquilidad y futuro.
Como parte de esta agenda internacional, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, junto al secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas, sostuvieron un encuentro con el embajador de la República Libanesa en México, George El Jallad, acompañado de la cónsul Fátima Al-Masri, así como representantes de la comunidad libanesa en Sonora.
Durante el diálogo, se abordó la posibilidad de consolidar proyectos como la construcción de una Casa Libanesa en Sonora, el fortalecimiento de intercambios académicos, culturales y cinematográficos, así como nuevas rutas de inversión que permitan aprovechar el gran momento económico que vive el estado y su posición estratégica como la puerta logística del noroeste de México.
Paulina Ocaña subrayó que, cuando Sonora atrae inversión, no gana solo el gobierno: ganan las madres y padres de familia que encuentran empleo cerca de casa, ganan las y los jóvenes que tienen nuevas oportunidades para estudiar y desarrollarse, y gana Sonora al consolidarse como un estado con mayor movilidad económica y mejores espacios para el crecimiento de todas y todos.
Por su parte, Roberto Gradillas resaltó que Sonora vive una etapa histórica para la llegada de nuevas inversiones y que contar con infraestructura estratégica, como un centro de convenciones de gran nivel, permitirá ampliar las oportunidades de negocios, turismo y cooperación internacional, fortaleciendo la competitividad del estado y abriendo nuevas puertas para que esa prosperidad se comparta con quienes más lo necesitan.
Con el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, Sonora sigue avanzando con una visión humanista, cercana y de territorio, donde cada alianza internacional tiene un solo objetivo: transformar el crecimiento en bienestar real, para que la prosperidad llegue hasta la mesa de cada familia sonorense.