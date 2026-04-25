Sonora fortalece vínculos internacionales para atraer inversión y desarrollo

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño impulsa alianzas estratégicas que buscan generar empleo, oportunidades para jóvenes y crecimiento económico en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 10:41 AM.
En Sonora y editada el 25/04/2026 10:45 AM.