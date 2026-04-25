Unison ajustará calendario si continúa paro de STEUS; descartan pérdida del semestre

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Autoridades de la Universidad de Sonora señalan que existe margen para reprogramar clases y exámenes sin afectar el ciclo 2026-1

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 25/04/2026 10:29 AM.
En Sonora y editada el 25/04/2026 10:32 AM.