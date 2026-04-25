Unison ajustará calendario si continúa paro de STEUS; descartan pérdida del semestre

En caso de que continúe la toma de las instalaciones de la Universidad de Sonora (UNISON) por parte del Sindicato de Trabajadores y Empleados (STEUS), se ajustará el calendario y las fechas de presentación de exámenes.
Milka del Carmen Acosta Enríquez, directora de Servicios Escolares, explicó que en este momento no hay una situación de pérdida del semestre 2026-1.
Actualmente no tenemos todavía problema con perder el semestre, no existe una posibilidad de riesgo de perder el semestre como tal, tenemos la opción de reajuste de calendario, dijo.
El 8 de mayo finalizarían oficialmente las clases, actualmente tenemos una semana de desfasamiento, contamos con una semana completa para la presentación de exámenes ordinarios y una semana completa para los exámenes extraordinarios, estaríamos ajustando las fechas, puntualizó.
El 8 de mayo finalizarían oficialmente las clases, actualmente tenemos una semana de desfasamiento, contamos con una semana completa para la presentación de exámenes ordinarios y una semana completa para los exámenes extraordinarios, estaríamos ajustando las fechas, puntualizó.
Acosta Enríquez destacó además que los maestros están en toda libertad de dar sus clases en línea y, en el caso de los alumnos que tienen inquietudes sobre esto o sus condiciones no les permiten acceder a las clases en línea, deben comunicarse vía correo electrónico con el profesor de la asignatura con copia a su coordinador de programa educativo para informar de la situación, lo cual les servirá también como evidencia ante una futura situación.
Por lo pronto no se ha perdido el semestre, la Universidad de Sonora tiene muchas formas de evaluación, los alumnos las conocen, se encuentran en el reglamento escolar y se puede acudir a cada una de ellas. Es también la libertad de cátedra del profesor, reiteró.
Adelantó que ya se cuenta con una sede alterna para los exámenes de habilidades específicas y para quienes requieren presentar su examen de manera presencial por alguna condición que los imposibilite hacerlo desde casa, misma que se notificará en su momento.