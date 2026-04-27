Caborca tendrá planta pionera para el manejo de residuos sólidos

Con la construcción de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Caborca, Sonora, se impulsa un desarrollo sustentable que beneficia al medio ambiente y la economía de las familias, siendo un proyecto pionero en el manejo integral de residuos y que pudiera ser un modelo replicable para otros municipios de la entidad, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
El mandatario estatal supervisó la construcción de esta planta, la cual sustituirá al depósito de residuos a cielo abierto, y permitirá dar cumplimiento a la NOM-083-SEMARNAT-2003, a través de un modelo moderno de manejo integral de los desechos, con una inversión total de 180 millones de pesos.
Este proyecto contempla componentes de alta tecnología como planta separadora, planta de gasificación y una planta de pirólisis con capacidad de tratamiento de cinco toneladas diarias de neumáticos, lo que permitirá recuperar materiales reciclables, producir aceite pirolítico, y reducir significativamente el volumen de residuos destinados a disposición final, con beneficios ambientales, financieros, y de salud pública.
Representa una transición de los viejos esquemas de manejo de basura a un sistema nuevo que permite un reaprovechamiento óptimo de esos desechos, indicó.