Caborca tendrá planta pionera para el manejo de residuos sólidos

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó que el proyecto en Caborca impulsará el desarrollo sustentable y podría replicarse en otros municipios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 02:11 PM.
En Sonora y editada el 27/04/2026 02:24 PM.