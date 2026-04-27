Impulsan infraestructura en Sonora con enfoque social y económico

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El gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño, con respaldo de Claudia Sheinbaum Pardo, promueve obras estratégicas para detonar empleo, inversión y bienestar en Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 02:03 PM.
En Sonora y editada el 27/04/2026 02:05 PM.