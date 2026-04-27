Impulsan infraestructura en Sonora con enfoque social y económico

Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo, Sonora avanza con una visión clara: que las grandes obras se traduzcan en beneficios reales para el pueblo. Hoy la infraestructura ya no se mide solo en concreto y maquinaria, sino en más empleos, mejores ingresos y más oportunidades para las familias que todos los días salen adelante con esfuerzo.
Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que el gobernador Durazo ha impulsado a Sonora como la Puerta Logística del Noroeste, conectando puerto, carreteras, tren, aduanas y aeropuertos en un solo sistema que atrae inversión y genera prosperidad compartida. Cuando llega más desarrollo, llegan más empresas, más trabajo para las y los sonorenses y mejores condiciones para que el bienestar duradero se sienta en cada colonia, en cada hogar y en cada municipio.
Puntualizó que esta transformación tiene rostro social, porque no se trata solo de mover mercancías, sino de mejorar la vida de las y los sonorenses. Señaló que con esta visión de la Cuarta Transformación, Hermosillo también se fortalece con obras como la modernización de la carretera a Bahía de Kino, que mejora la movilidad, impulsa el turismo, beneficia a trabajadores, estudiantes y comerciantes, y abre nuevas oportunidades para miles de familias.
Paulina Ocaña explicó que la modernización del Puerto de Guaymas, con una inversión pública acumulada de 3 mil 494 millones de pesos y una proyección privada superior a los 136 mil millones de pesos, permitirá que Sonora siga creciendo como una plataforma clave para el comercio nacional e internacional, pero con un objetivo muy claro: que ese crecimiento llegue a la mesa de las familias y no se quede solo en los grandes números.
A esto se suma la modernización carretera en rutas estratégicas como Guaymas–Chihuahua, Agua Prieta–Bavispe, Bavispe–Nuevo Casas Grandes y la carretera Hermosillo–Bahía de Kino, donde solo en esta última se contempla una inversión total de mil 600 millones de pesos. Estas obras no solo conectan destinos, también acercan servicios, reducen tiempos de traslado y generan mejores condiciones para quienes viven del comercio, del campo, del turismo y del trabajo diario.
También avanza el libramiento ferroviario de Nogales, con una inversión de 17 mil 810 millones de pesos, que permitirá mayor movilidad y seguridad para las familias, además de modernizar aduanas y aeropuertos como los de Ciudad Obregón y Guaymas. Porque cuando se conecta Sonora, se conectan oportunidades, y cuando el desarrollo llega al territorio, la prosperidad compartida deja de ser un discurso y se convierte en una realidad para el pueblo.