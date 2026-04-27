Sonora universaliza becas para estudiantes de universidades públicas

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció que todos los alumnos de nivel superior en Sonora recibirán apoyo económico, como parte de una estrategia para reducir la deserción escolar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/04/2026 01:52 PM.
En Sonora y editada el 27/04/2026 02:01 PM.