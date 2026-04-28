Proponen regular redes sociales para proteger a menores en México

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La senadora Lorenia Valles Sampedro presentó iniciativa que plantea controles parentales, clasificación de contenidos y medidas de seguridad digital

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/04/2026 12:33 PM.
En Sonora y editada el 28/04/2026 12:55 PM.