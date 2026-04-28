Proponen regular redes sociales para proteger a menores en México

La senadora Lorenia Valles presentó en el Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para regular el uso de las redes sociales en la población infantil y adolescente, estableciendo la obligación de las empresas tecnológicas de incorporar medidas de protección para una navegación más segura y acorde con su edad.
Entre las medidas consideradas destaca la creación de un sistema de clasificación etaria de perfiles y contenidos exclusivos para mayores de 16 años; controles parentales de fácil acceso y en lenguaje claro; mecanismos de atención a casos sensibles y de denuncia; y campañas de comunicación social sobre los riesgos del uso excesivo de las redes sociales para la salud mental.
Actualmente, las plataformas tecnológicas cuentan con el requisito de edad mínima de 13 años para crear un perfil y mecanismos de control parental, pero no han sido eficaces en su ejecución. Es urgente que exista un esfuerzo liderado por el gobierno mexicano para regular su funcionamiento desde una perspectiva de derechos y que sea garante del interés superior de la niñez. Se trata de un asunto de Estado, dijo la legisladora.
En otros países se está eligiendo la prohibición de las redes sociales a menores de 16 años. La presidenta Claudia Sheinbaum apuesta por una solución progresista, que motive una nueva cultura digital con la participación de las autoridades, las empresas tecnológicas y las familias. La iniciativa que presenté en el Senado va en el mismo sentido, regular sin vulnerar otros derechos como la libertad de expresión o el acceso a la información, afirmó la sonorense.
Sonora es la entidad federativa donde más niñas, niños y adolescentes están conectados a internet, usan teléfonos inteligentes y tienen una cuenta de redes sociales. Tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestras hijas e hijos en su desarrollo físico, mental y social, reconociendo que las tecnologías son parte esencial de su crecimiento, pero protegiéndoles de su exposición a contenidos violentos o de riesgo, concluyó Valles Sampedro.
Sonora es la entidad federativa donde más niñas, niños y adolescentes están conectados a internet, usan teléfonos inteligentes y tienen una cuenta de redes sociales. Tenemos la responsabilidad de acompañar a nuestras hijas e hijos en su desarrollo físico, mental y social, reconociendo que las tecnologías son parte esencial de su crecimiento, pero protegiéndoles de su exposición a contenidos violentos o de riesgo, concluyó Valles Sampedro.