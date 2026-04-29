Destacan impacto del tren al AIFA en conectividad y turismo

En el marco de la inauguración del nuevo tren que conectará a la estación Buenavista de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que encabezó la presidenta de la República Claudia Sheinbaum este domingo 26 de abril, la senadora Lorenia Valles declaró que dicha obra de infraestructura fortalecerá la conectividad interna de México y con el mundo.
El AIFA es una obra aeroportuaria moderna que forma parte del legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual ha venido fortaleciéndose con más rutas nacionales e internacionales, ampliando las vías del transporte aéreo de pasajeros y de mercancías. Actualmente, varios vuelos ya conectan a Hermosillo y Ciudad Obregón con la Ciudad de México a través de este aeropuerto, aseguró.
El nuevo tren contribuirá a detonar el turismo en el país y será una opción de transporte importante para las y los visitantes que llegarán a México durante el mundial de futbol; turistas nacionales e internacionales podrán llegar a la capital del país en un viaje de menos de una hora, a un precio accesible, de forma segura y evitando la congestión vial de la Ciudad de México, afirmó Lorenia Valles.
En esta legislatura, aprobamos una reforma a la Constitución para reivindicar el servicio de trenes de pasajeros como un área estratégica del Estado mexicano, la cual representa el punto de partida para el desarrollo de las obras ferroviarias propuestas por el Gobierno de México, entre ellas, la que conectará a la Ciudad de México con la ciudad de Nogales. Asimismo, hace unas semanas aprobamos la nueva ley en materia de infraestructura para el bienestar, concluyó Valles Sampedro.