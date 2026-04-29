Destacan impacto del tren al AIFA en conectividad y turismo

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La senadora Lorenia Valles Sampedro afirmó que la obra inaugurada por Claudia Sheinbaum fortalecerá el transporte y la economía

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 01:35 PM.
En Sonora y editada el 29/04/2026 02:02 PM.