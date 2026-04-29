Destina Sonora inversión histórica a uniformes escolares gratuitos

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció la entrega de más de 400 mil paquetes para el ciclo 2026-2027

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/04/2026 12:42 PM.
En Sonora y editada el 29/04/2026 12:45 PM.