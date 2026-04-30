Durazo entrega equipo y anuncia paneles solares en Santa Cruz

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El gobernador Alfonso Durazo Montaño reforzó servicios públicos con una ambulancia, recolector y mejoras en el sistema de agua

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/04/2026 12:38 PM.
En Sonora y editada el 30/04/2026 12:45 PM.