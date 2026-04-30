Durazo entrega equipo y anuncia paneles solares en Santa Cruz

Como parte de su agenda prioritaria de impulso a los municipios de Sonora, el gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó en Santa Cruz apoyos para fortalecer los servicios públicos.
El mandatario estatal, acompañado de la presidenta municipal Alma Guadalupe Téllez Salomón, entregó los estímulos a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), consistentes en un recolector de basura, una ambulancia y anunció la instalación de 160 paneles solares para el pozo de agua de la localidad.
El gobernador Durazo destacó que estas acciones representan una mejora significativa en los servicios básicos y de atención médica para las y los habitantes del municipio, al fortalecer la capacidad operativa del ayuntamiento y garantizar mejores condiciones de abastecimiento de agua potable.